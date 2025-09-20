CATL: Neue Natrium-Batterie mit 500 km Reichweite geht 2026 in Produktion

Wie der chinesische Batteriehersteller CATL diese Woche verkündete, hat er bei der Entwicklung seiner Natrium-Ionen-Batterie „Sodium New Power Battery“ eine Energiedichte von 175 Wh/kg erreicht. Damit könnten Elektroautos theoretisch eine rein elektrische Reichweite von über 500 Kilometern erzielen – je nach Fahrzeugtyp und Fahrbedingungen. Laut CATL soll die neue Batterie bereits im kommenden Jahr in Serie produziert werden.

In Natrium-Ionen-Batterien setzen viele große Hoffnungen: Zwar haben sie eine geringere Energiedichte als Lithium-Ionen-Akkus, dafür sind sie leistungsfähiger bei niedrigen Temperaturen, gelten als sicherer und sie belasten die Umwelt weniger. Mit dieser Technologie könnte die Elektromobilität auch in kälteren Regionen der Welt an Bedeutung gewinnen, so CATL.

