Am Mittwoch deutete er jedoch an, dass er möglicherweise doch noch nicht ganz durch ist. "Es sind noch ein paar Tranchen übrig, aber fast fertig", twitterte der Chef des Elektroautobauers.

Telsa-CEO Elon Musk scheint sein Ziel, 10 Prozent seiner Tesla-Aktien abzustoßen, fast erreicht zu haben. "Ich habe genug Aktien verkauft, um auf etwa 10 Prozent zu kommen, plus die Optionen, die ich ausgeübt habe", sagte Musk in einem Interview mit der konservativen satirischen Website "Babylon Bee".

Musk hatte zuvor erklärt, dass er in den nächsten 3 Monaten eine große Anzahl von Aktienoptionen ausüben müsse, womit hohe Steuerzahlungen verbunden seien. Seit November hat Musk Aktien im Wert von über 14 Milliarden Dollar verkauft.

Vor dem Verkauf hielt Musk etwa 23 Prozent an Tesla, einschließlich Aktienoptionen. Musks Anteil am Unternehmen bleibt trotz der Verkäufe immer noch bei über 17 Prozent .

Musk hält immer noch 17 Prozent an Tesla

Tesla-Aktie in den vergangenen 5 Tagen

Tesla-Aktie auf Höhenflug

Die Nachricht, dass der Firmenchef seine Aktienverkäufen beinahe abgeschlossen hat, kommt an der Börse gut an. Die Titel des US-Elektroautobauers schlossen 7,5 Prozent in die Höhe und bewerteten das Unternehmen mit knapp über eine Billion Dollar.

Am 21. Dezember lag der Wert der Tesla-Aktie noch bei 888 Dollar. Seither ging es steil nach oben, sodass mittlerweile die 1.000-Dollar-Marke übersprungen wurde und das Papier nun bei 1.008 Dollar notiert.