Japan hilft beim Bau des High-Tech-Atomkraftwerks von Bill Gates

Das von Bill Gates finanzierte Unternehmen Terrapower will in Wyoming sein erstes Atomkraftwerk errichten. Nun erhält es Hilfe.

Die japanische Atomenergiebehörde und der Konzern Mitsubishi wollen mit den Vereinigten Staaten und Bill Gates Unternehmen Terrapower zusammenarbeiten, um einen Hightech-Kernreaktor im US-Bundesstaat Wyoming zu bauen. Den Standort des neuen Kraftwerks kündigte Terrapower vergangenes Monat an.

Wie eine japanische Tageszeitung berichtet, sollen die Beteiligten bereits im Jänner eine Vereinbarung unterzeichnen, in der sich Japan und Mitsubishi Terrapower technische Unterstützung zusagen. Dem US-Konzern sollen Daten aus Japans eigenen fortschrittlichen Reaktoren bereitgestellt werden.

Projekt ist 4 Milliarden Dollar schwer

Terrapower, ein von Gates gegründetes Unternehmen für fortschrittliche Kernenergie, will sein Natrium-Kraftwerk in Wyoming im Jahr 2028 in Betrieb nehmen. Die US-Regierung wird die Hälfte des 4-Milliarden-Dollar-Projekts finanzieren.

Terrapower plante ursprünglich sein experimentelles Kernkraftwerk in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Konzern zu bauen. Schließlich war es aber gezwungen, sich neue Partner zu suchen, nachdem die US-Regierung unter Ex-Präsident Donald Trump Atomgeschäfte mit China eingeschränkt hatte.