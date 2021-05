Beschwerdenflut über Paketdienste und Ping-Anrufe

Im vergangenen Jahr war vieles anders. Statt im Geschäft kauften Menschen online - das führte zu stärkere Internet und Telefonnutzung und damit auch zu mehr Problemen. So konnte auch die Schlichtungsstelle der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) einen Anstieg der Beschwerden in 3 Bereichen verzeichnen: Pakete wurden nicht zugestellt , Menschen wurden mit Ping-Anrufen überflutet oder hatten Probleme mit ihrem Internetanschluss .

800 Millionen Zustellungen in Österreich

Häufigstes Problem war mit großem Abstand die Zustellung, etwa dass kein Zustellversuch unternommen wurde oder Pakete in zu weit entfernte Abholstationen gebracht wurden. In Relation zu den insgesamt knapp 800 Millionen Briefen und Paketen, die 2020 in Österreich ausgeliefert wurden, ist dieser Zahl jedoch überraschend gering.

Um Österreicher*innen die Problemlösung zu vereinfachen, hat die RTR Anfang 2021 ein Post-Empfangsbeschwerden-Portal eingerichtet. Mit Bekanntwerden des Verfahrens gegen den deutschen Zustelldienst DPD (futurezone berichtete), stiegen hier die Beschwerden kurzzeitig auf über 1.400 in einer Woche, im Schnitt gehen dort derzeit aber zwischen 300 und 200 Anliegen pro Woche ein. Diese enden aber nicht immer in einem Schlichtungsverfahren, sondern dienen vor allem dazu, Probleme ausfindig zu machen, die die RTR dann an den betroffenen Dienst herantragen kann.