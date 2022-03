Schach-Ikone Kasparow fordert Technik-Blockade gegen Russland

Scharfer Kritiker Putins

In den vergangenen Wochen hat sich Kasparow als scharfer Kritiker von Wladimir Putins Krieg in der Ukraine hervorgetan. Anfang März sprach er laut Reuters davon, Russland "in die Steinzeit zurückzuwerfen", indem man dem Land wichtige technische Unterstützung für die Öl- und Gasindustrie verwehrt. Seiner Meinung verlieh er in zahlreichen öffentlichen Auftritten Nachdruck.