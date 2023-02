Tesla wehrt sich gegen "falsche Anschuldigungen"

Der Autobauer Tesla hat eigenen Angaben zufolge kürzlich mehrere Mitarbeiter*innen entlassen, die im Buffalo-Werk im US-Bundesstaat New York tätig waren. Die Gewerkschaft Workers United Upstate New York wirft dem Autobauer nun vor, die Angestellten als Reaktion auf eine neue Gewerkschaftskampagne gekündigt zu haben. Laut dem Autobauer sei diese Anschuldigung aber „falsch“.

In einem Blogeintrag führt das Unternehmen aus, dass es alle 6 Monate einen Leistungsbeurteilungszyklus durchführe. Die Mitarbeiter*innen erhalten in jedem Zyklus eine Leistungsbewertung von 1 bis 5. Die soll ihnen dabei helfen, ihre Arbeit „mit den Erwartungen ihres Jobs“ in Einklang zu bringen. Im schlimmsten Fall werde ein*e Mitarbeiter*in entlassen, sofern diese*r die Leistungserwartungen nicht erfüllt, heißt es weiter.

"Keine ausreichende Verbesserung"

Der letzte Zyklus fand zwischen Juli bis Dezember 2022 statt. Am Ende erhielten die Manager*innen unter anderem die Information, dass die Ausstiege für Mitarbeiter*innen mit schwacher Leistung in der Woche vom 12. Februar 2023 beginnen würden.