USA: Diese Firmen wollen TikTok übernehmen

Das zusammengeschlossene Unternehmen müsste dann mit einem Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar an die Börse gehen. Danach könnte die US-Regierung Anteile von bis zu 50 Prozent am Unternehmen halten. Sie hätte aber kein Mitspracherecht und keinen Sitz im Vorstand. ByteDance würde damit zwar die Kontrolle über die US-Teile von TikTok abgeben, sich aber nicht vollständig zurückziehen.

Donald Trump hatte den Bann von TikTok, der eigentlich am 19. Jänner in Kraft getreten war, um 75 Tage aufgeschoben. Der US-Präsident erwartet, dass es in den nächsten 30 Tagen eine Einigung geben wird. Obwohl der Bann aufgeschoben wurde, ist die App weiterhin nicht mehr in den US-App Stores von Apple und Google verfügbar.