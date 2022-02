Google: Account-Hijacking ist eine der größten Gefahren im Internet

Am 8. Februar findet der Safer Internet Day unter dem Motto „Together for a better Internet“ zum 19. Mal statt. Im Fokus steht der sichere und verantwortungsvolle Umgang mit digitalen Medien.

In Zeiten der Pandemie ist das von großer Bedeutung, da sich viele Alltagssituation in das Internet verlagern, angefangen vom Homeoffice bis zu freizeitlichen Beschäftigungen. Cyberkriminelle machen sich diese Umstände zunutze, wie Sicherheitsexperte Jeroen Kemperman vom Google Safety Engineering Center hinweist.

Einer der größten Gefahren für Organisationen und individuelle Nutzer*innen sei „Account-Hijacking“. Allein im vergangenen Jahr stiegen die Suchanfragen nach „Wie stoppt man Identitätsdiebstahl“ um mehr als 110 Prozent weltweit, wie Kemperman in einem Blogpost schreibt. Cyberkriminelle übernehmen dabei durch gestohlene Daten das E-Mail-Konto, Benutzerkonto oder andere Accounts, die mit einem Gerät oder Online-Dienst verknüpft sind und nutzen diese für ihre kriminellen Vorhaben.

Verlust von Kontrolle und Daten

Solche Angriffe kann sowohl das Opfer direkt als auch ihr Umfeld betreffen. So könnte jemand mit Zugang zum Netzwerk des Unternehmens an vertrauliche Daten kommen, Freund*innen und Familie im privaten Umfeld um Geld bitten oder sie zu dem nächsten Opfer machen. Je nachdem, welche Zugänge und Daten der Cyberkriminelle hat, kann der Angriff unterschiedliche Ausmaße annehmen. Um auf ein Konto zuzugreifen, gibt es verschiedene Methoden, die zum Teil die ungewollte und aktive Mitarbeit der Opfer benötigen.

So wird beim Phishing versucht, über gefälschte Webseiten, E-Mails oder Kurznachrichten an die Login-Daten zu kommen. Dabei werden visuelle Täuschungen, wie eine fast idente Login-Seite, und emotionale Einflussnahme eingesetzt. Laut Kemperman versuchen Angreifende Dringlichkeit zu vermitteln und nutzen die Verlustangst von User*innen.

Neben Phishing-Attacken gibt es für den Kontozugang auch eigens programmierte Malware und die Möglichkeit Daten bei einschlägigen Plattformen im Darknet zu kaufen. Daten können also nicht nur durch Phishing in falsche Hände geraten.

Sicherer Zugang

Daher muss das Passwort sicher sein. Unter anderem darf es nicht einfach zu knacken sein. Google empfiehlt hier mindestens 8 Zeichen und keine persönlichen Angaben oder häufig verwendete Wörter.

Außerdem: „Ein einzelnes Passwort für alle Dienste reicht nicht mehr aus“, sagt Kemperman. Kommen Daten einer Webseite oder eines Unternehmens abhanden, wäre ein einzelnes Universalpasswort der Schlüssel zu allen Konten. Mehrere individuelle Passwörter können durch Passwortmanager-Anwendungen gespeichert und verwaltet werden, um sie nicht zu verlieren und zu schützen.

Ein weiteres Muss sei laut Kemperman die Zwei-Faktor-Authentifizierung bzw. eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Identitätsnachweis. Die sicherste Variante wäre ein FIDO-Sicherheitsschlüssel, der in physischer Form einem USB-Stick ähnelt und mit dem Rechner verbunden wird, um Fremdzugang zusätzlich zu erschweren.

Um Sicherheitslücken in der Software zu schließen, sollte man die Programme regelmäßig updaten.