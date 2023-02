Ein Jahr nach Zerstörung der Antonow An-225: Letzte Bilder des Wracks

26.02.2023

Vor einem Jahr wurde mit der Antonow An-225 Mrija eines der legendärsten Flugzeuge aller Zeiten zerstört.

Am 24. Februar jährte sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Somit ist es auch ein Jahr her, dass das weltweit größte Frachtflugzeug zerstört wurde, die Antonow An-225 Mrija. Sie war auf dem Flughafen Hostomel nahe Kiew stationiert, wo es in den Anfangstagen des Krieges schwere Kämpfe gab. Wann genau das Flugzeug bei den Kämpfen so schwer beschädigt wurde, ist unklar. Bestätigt wurde die Zerstörung des Flugzeugs durch die ukrainische Regierung am 27. Februar 2022. Danach kursieren immer mehr Bilder und Videos, die das schwer beschädigte Wrack in Hostomel zeigten, wo es bis zuletzt lag. Nun besuchte die ukrainische Journalistin Hrystyna Velychanska die Überreste des Fliegers. Es dürften einige die letzten Bilder des Wracks sein, da die Trümmer jetzt entfernt werden sollen. Beginnen will man mit den Tragflächen, der Rumpf soll später weggeräumt werden.

Legendäres Unikat Das Flugzeug war ein Unikat. Dieser Umstand, sein außergewöhnliches Design und seine schiere Größe sorgen dafür, dass regelmäßig Tausende Schaulustige zu den Starts und Landungen strömten. Die An-225 hatte eine Flügelspannweite von 88,4 Meter und eine Länge von 84 Meter. Auch hat die Antonow in ihrer 30-jährigen Geschichte über 240 Weltrekorde aufgestellt. So war es bis zum Schluss das Flugzeug mit dem höchstmöglichen Maximum Takeoff Weight (MTOW). Bis zu 640 Tonnen konnten die 6 Turbofan-Triebwerke vom Typ Lotarjow D-18 in die Luft bringen.

Transportflüge Antonow Airlines nutzte die Mrija für Transportflüge, für die sonst jedes andere Flugzeug zu klein wäre. Einmal wurde ein komplettes mobiles Gaskraftwerk von Slowenien nach Nigeria geflogen. Ihren Ursprung hat die Antonow aber in der Raumfahrt. So wurde sie eigentlich entwickelt, um sperrige Teile für das russische Weltraumprogramm zu transportieren. Hintergrund war die fehlende Hafenanbindung des Kosmodrom Baikonur. Unter anderem transportierte die Mrija die Space-Shuttle-Alternative Buran. Transportiert wurde zudem die Trägerrakete Energia.

Nach Zusammenbruch der Sowjetunion wurde es zwischenzeitlich ruhig um die Mrija. Zur Jahrtausendwende wurde die Maschine dann zu neuem Leben erweckt. Dazu wurde die teilweise veraltete Technik durch neue ersetzt. Die Maschine bekam ein zeitgemäßes Navigationssystem, eine neue Klimaanlage und der Komfort für Piloten wurde verbessert. Insgesamt 20 Millionen US-Dollar wurden von Antonow mithilfe eines Finanziers investiert, um aus der An-225 das weltweit größte Frachtflugzeug zu machen. Der erste Flug nach den aufwendigen Restaurationsarbeiten fand am 7. Mai 2001 statt.

Wiederaufbau Nach der Zerstörung der An-225 gab es schnell Ankündigungen der ukrainischen Regierung, das Flugzeug wieder aufzubauen. Ins Spiel gebracht wurde auch ein zweites, nie fertiggestelltes Exemplar der Antonow, das bis zuletzt noch in einem Hangar bei Kiew gelagert war. Wie weit die Arbeiten an einer neuen An-225 zum jetzigen Zeitpunkt fortgeschritten sind, ist weitestgehend unklar. So gab es auch vonseiten Antonow widersprüchliche Aussagen dazu.

Schuldzuweisungen Auch Schuldzuweisungen gegen das Unternehmen kamen auf. Chefpilot Dmytro Antonov sagte etwa, dass man das Flugzeug hätte retten können. Ihm zufolge habe das Management bereits im Jänner von der NATO und Mitarbeiter*innen ihres deutschen Ablegers Antonov Logistics Hinweise auf eine bevorstehende Invasion erhalten. In der Vergangenheit hat die Airline unter anderem Charterflüge für die NATO durchgeführt und darum gute Verbindungen zum Bündnis. Im Jänner sei laut dem Piloten auch konkret vorgeschlagen worden, das Flugzeug nach Leipzig zu überstellen, dem Sitz von Antonov Logistics. Dies hätte auch geschehen können, wurde aber nicht gemacht. Andere Stimmen meinten wiederum, dass eine kurzfristige Überstellung unmöglich gewesen wäre, da eines der Triebwerke für Wartungsarbeiten demontiert gewesen sein soll.