Apple hat iCloud.com komplett überarbeitet

Apple hat das Design von iCloud.com komplett umgekrempelt. Nun erstrahlt die Website, auf der man all seine iCloud-Dienste und Apple-Anwendungen zentral verwalten kann, in einem gänzlich neuen Look.

Die Webseite wirkt wesentlich aufgeräumter, übersichtlicher und zeitgemäßer. Die einzelnen Services sind in Kacheln angeordnet, deren Anordnung und Darstellung personalisiert werden können.