Deutschland kauft Arrow 3: Das kann das israelische Flugabwehrsystem

"Das System soll den Himmel über Deutschland und ganz Europa schützen", schreibt das deutsche Verteidigungsministerium auf Twitter. Das dürfte wohl eine Anspielung auf das " Sky Shield "-Projekt sein, das vor Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen aus Russland schützen soll ( die futurezone hat dazu berichtet ). Israel arbeitet seit 2008 an der Entwicklung des Raketensystems, erste Tests wurden 2011 durchgeführt. Bei der Entwicklung beteiligt waren auch die US-Konzerne Boeing und Raytheon .

Deutschland kauft das in Israel gefertigte Flugabwehrsystem Arrow 3 (Pfeil 3) . Fast 4 Milliarden Euro soll das System am Ende kosten. Dafür erhält die Bundesrepublik eines der leistungsfähigsten Raketenabwehrsysteme, die momentan auf dem Markt sind.

Gegen ballistische Raketen

Die Arrow-3-Raketen sind dafür ausgerichtet, um extrem schnelle ballistische Raketen in sehr großer Höhe abzufangen. Die Lenkwaffe soll Gefahren auf Distanzen von bis zu 2.400 Kilometer und in einer Höhe von bis zu 100 Kilometer bekämpfen können. Dabei sollen feindliche Raketen primär durch einen direkten Treffer ausgeschaltet werden. Dank eines Splittersprengkopfs mit Näherungssensor reicht aber auch ein knapper Vorbeiflug aus, um ein Ziel zu zerstören. Als Maximalgeschwindigkeit der Rakete wird "Hyperschall" angegeben, also mehr als die 5-fache Schallgeschwindigkeit (ca. 6.200 km/h).