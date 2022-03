Kurse steigen: Kryptowährungen ziehen wieder an

Nach unspektakulären Wochen steigen die Kurse von Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Währungen wieder leicht an.

In den vergangenen Wochen wurde der Bitcoin-Kurs durch die Wirren des Russland-Ukraine-Konflikts in die Nähe der 30.000-Dollar-Marke gedrückt. Anfang März stieg der Kurs dann auf ein Zwischenhoch von nicht ganz 45.000 Dollar .

Im Wochenvergleich hat Bitcoin damit in den vergangenen 7 Tagen um fast 8 Prozent zugelegt . Manche sprechen sogar schon davon, dass der Abwärtstrend der vergangenen Monate damit ein Ende haben könnte.

Gesetzesvorhaben in USA und EU

Maßgeblich verantwortlich für die wenigen Kursbewegungen dürften neben dem Russland-Ukraine-Konflikt auch Gesetzesvorhaben in den USA und der EU sein.

In der EU hatte es lange geheißen, dass das energiehungrige Konsensverfahren "Proof of Work" verboten werden sollte. Das wäre einem de facto Verbot für Bitcoin gleichgekommen. In dem eingebrachten Gesetzesentwurf, war dann allerdings von einem solchen Verbot keine Rede mehr.

In den USA wird derzeit über das Für und Wider eines Digital-Dollars diskutiert. Konkret geht es um eine mögliche Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung.

US-Präsident Joe Biden hat Finanz- und Handelsministerium sowie andere Regierungsstellen aufgefordert, Berichte zur "Zukunft des Geldes" vorzubereiten und dabei zu klären, welche Rolle Kryptowährungen dabei spielen sollen.