Boeings Navy-Superflieger F/A-XX ist ein Entenflügler

Das Konzept erinnert stark an die F-47, höchstwahrscheinlich inklusive Canards. Rund um den Navy-Flieger sind aber viele Fragen offen.

Boeing hat ein neues Rendering des F/A-XX, den nächsten Generationen-Kampfjet der US Navy, vorgestellt. Das Konzept kommt kurz nachdem Northrop Grumman ebenfalls seine Vision in Form eines Bildes im Netz veröffentlicht hat. Bei der F/A-XX handelt es sich um einen Kampfjet der 6. Generation. Aktuell konkurriert Northrop Grumman mit Boeing um den Auftrag, nachdem Lockheed Martin offenbar ausgeschieden ist. ➤ Mehr lesen: Northrop Grumman zeigt erstmals Navy-Stealth-Fighter F/A-XX Ähnlichkeiten mit F-47 Boeings Bild erinnert stark an den bereits präsentierten Entwurf des Air-Force-NGAD-Kampfflugzeugs F-47. Angedeutet sind etwa große Canards, wie bei dem Air-Force-Jet. Ein Seitenleitwerk fehlt auf dem Bild. Das neue Rendering des F/A-XX-Designs von Boeing wurde letzte Woche erstmals auf dem Tailhook Symposium gezeigt. Danach wurde es von Aviation Week veröffentlicht. Auf die Ähnlichkeiten zwischen F/A-XX und F-47 weist auch The War Zone hin. Hier ein Bild der F-47 der Air Force:

F-47 in "Wolken" © US Air Force

Canards Auch das F-47-Design hat Canards, was durchaus bemerkenswert ist. Galten diese doch als typisches Feature von europäischen Kampfjets und auch der chinesischen J-20. Von US-Seite wurden sie immer kleingeredet. ➤ Mehr lesen: Warum der neue US-Superflieger F-47 europäische Kampfjets kopiert

Beim F/A-XX-Konzept von Northrop Grumman fehlen die Canards eindeutig:

© Northrop Grumman via The War Zone

Flugzeuge mit Canards werden auf Deutsch auch Entenflugzeug oder Entenflügler genannt. Sie befinden sich vor den Haupttragflächen und sind in modernen Jets beweglich und computergesteuert, sodass sie automatisch auf Steuerbefehle des Piloten reagieren.

Eurofighter mit gekippten Canards © Eurofighter.com

Dadurch kann ein Flugzeug steiler ansteigen und ist wendiger, was insbesondere für Luftkämpfe (Dogfights) von Vorteil ist. Die Saab 37 Viggen war 1967 das erste Serienkampfflugzeug mit Canards, seitdem haben europäische Jets wie Rafale, Eurofighter und Gripen dieses Merkmal weiterentwickelt.

Ein Kritikpunkt an Canards ist, dass abstehende Strukturen den Radarquerschnitt erhöhen und die Tarnkappeneigenschaften verschlechtern können. Mittlerweile zeigt sich jedoch, dass mit ausgeklügeltem Design und neuen Technologien negative Effekte der Canards auf die Stealth-Eigenschaften deutlich reduziert werden können. Wenn etwa das Seitenleitwerk eingespart wird (Tailless Dasign), kann der Radarquerschnitt trotz Canards gering gehalten werden.

Was bedeutet Kampfjet der 6. Generation? Toggle Infobox Kampfjets werden in Generationen eingeteilt. Die aktuellste, die im Einsatz ist, ist die 5. Generation, die sich durch vor allem durch Tarnkappeneigenschaften auszeichnet. Dazu gehören etwa die F-22, F-35, Su-57, J-20 und J-35. Zu den derzeit noch lose definierten Fähigkeiten eines Kampfjets der 6. Generation gehören: Tarnkappeneigenschaften und interner Waffenschacht

Für Luftkämpfe und Bodenangriffe geeignet

Geeignet für elektronische Kriegsführung

Erweiterte Datenübertragungsfähigkeiten für das vernetzte Schlachtfeld und Datenübertragung direkt zu Satelliten

Kann optional ferngesteuert und mindestens teilautonom mittels KI agieren

Helm-Display ist mit Außenkameras verbunden, damit der Pilot „durch das Flugzeug“ durchschauen kann und so eine 360-Grad-Rundumsicht hat

Adaptives Triebwerk

Erweiterte Gegenmaßnahmen, wie Jammer, Infrarot-Blender und optional Energiewaffen – etwa um anfliegende Raketen per Laser zu zerstören

Offene Fragen Die Designs von Northrop Grumman und Boeing kommen zu einer Zeit, wo die Zukunft von F/A-XX alles andere als sicher ist. So steht das Programm unter finanziellem und politischem Druck. Das Pentagon hatte ursprünglich geplant, die Finanzierung für die F/A-XX im kommenden Haushaltsjahr zu streichen, doch ein Ausschuss des US-Senats sprach sich zuletzt für eine Bereitstellung von 1,4 Milliarden US-Dollar aus. Hintergrund für die Budgetkürzungen ist unter anderem die Priorisierung und hohe Kosten des parallel laufenden F-47-Projekts. Letzteres ist eine Herzensangelegenheit von Donald Trump, dem 47. Präsidenten der USA. ➤ Mehr lesen: Superflieger ist zu teuer: F-47 killt F/A-XX, A-10 und F-35

Eckdaten der F-47 © US Air Force

Die F/A-XX wird als potenzieller Nachfolger der F/A-18 gehandelt, wobei zentrale Fähigkeiten wie erweiterte Sensorausstattung, größere Reichweite und ausgeprägte Luftkampfeigenschaften im Vordergrund stehen. Im Fokus stehen moderne Kommunikationssysteme, die Integration mit Drohnen und autonomen Systemen. Navy-Vertreter betonen immer wieder die große Bedeutung eines neuen Jets vor dem Hintergrund der Bedrohung durch China. Das Land hat mit Testflügen von zukünftigen Stealth-Jets wie der J-36 und der J-50 signalisiert, dass es entschlossen ist, die technologische Lücke bei Militärflugzeugen aufzuholen. ➤ Mehr lesen: Rätselraten über neuen chinesischen Stealth-Kampfjet

Stealth-Jet J-36 © Screenshot