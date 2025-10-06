Chaos bei Drohnen-Show: Feuerbälle regnen auf Publikum herab

06.10.2025

In der chinesischen Stadt Liuyang spielten sich bei einer Drohnen-Show dramatische Szenen ab.

In China wurde am 1. Oktober der Nationaltag gefeiert. Zu diesem Anlass fanden dort auch mehrere Drohnen-Shows statt. Bei einer in der Stadt Liuyang in der Provinz Hunan dürfte dabei allerdings nicht alles nach Plan verlaufen sein, wie Videos auf Social Media zeigen. Wann genau sich die tragischen Szenen ereigneten, ist nicht ganz klar. Während Quellen wie CNN vom 1. Oktober sprechen, ist bei anderen vom 2. Oktober die Rede. ➤ Mehr lesen: Wieso schießt man Drohnen über Flughäfen nicht einfach ab?

Die neuen Aufnahmen zeigen, wie Menschen vor den herabstürzenden Feuerbällen flüchten. Manche halten sich auch Gegenstände wie Stühle über den Kopf, um sich davor zu schützen. Außerdem ist zu sehen, wie der Feuerregen Büsche und Gehölz in der Umgebung in Brand steckt.

Technische Probleme sollen der Grund für die herabstürzenden brennenden Teile gewesen sein. Angeblich handelt es sich dabei um Feuerwerkskörper, die man an die Drohnen geschnallt hat. Das wäre nicht das erste Mal, dass man in China Pyrotechnik und Drohnen zusammen einsetzt – vielmehr dürfte das dort regelmäßig vorkommen.