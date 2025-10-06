Chaos bei Drohnen-Show: Feuerbälle regnen auf Publikum herab
In China wurde am 1. Oktober der Nationaltag gefeiert. Zu diesem Anlass fanden dort auch mehrere Drohnen-Shows statt.
Bei einer in der Stadt Liuyang in der Provinz Hunan dürfte dabei allerdings nicht alles nach Plan verlaufen sein, wie Videos auf Social Media zeigen. Wann genau sich die tragischen Szenen ereigneten, ist nicht ganz klar. Während Quellen wie CNN vom 1. Oktober sprechen, ist bei anderen vom 2. Oktober die Rede.
Die neuen Aufnahmen zeigen, wie Menschen vor den herabstürzenden Feuerbällen flüchten. Manche halten sich auch Gegenstände wie Stühle über den Kopf, um sich davor zu schützen. Außerdem ist zu sehen, wie der Feuerregen Büsche und Gehölz in der Umgebung in Brand steckt.
Technische Probleme sollen der Grund für die herabstürzenden brennenden Teile gewesen sein. Angeblich handelt es sich dabei um Feuerwerkskörper, die man an die Drohnen geschnallt hat. Das wäre nicht das erste Mal, dass man in China Pyrotechnik und Drohnen zusammen einsetzt – vielmehr dürfte das dort regelmäßig vorkommen.
Laut lokalen Medienberichten soll es keine Verletzten geben. In Liuyang gibt es regelmäßig ähnliche Feuerwerksshows. Die Stadt gilt auch als die „Feuerwerks-Hauptstadt“ Chinas. In der Stadt sollen 60 Prozent aller Feuerwerke und Knallkörper hergestellt werden, die China exportiert. Sie werden dann in die ganze Welt verkauft. Die dortige Feuerwerkstradition reicht 1.400 Jahre zurück.
Zukunftshoffnung Feuerwerk plus Drohnen
Im Februar erzählte Wen Guanghui, der Vorsitzende der Liuyang Feuerwerks- und Knallkörper-Vereinigung, ChinaDaily, dass man in Drohnen-Shows mit Feuerwerken einen wichtigen Zukunftsmarkt sehe: „Wir müssen die Chancen nutzen, die uns Technologien wie ‚Feuerwerk plus Drohnen‘ bieten, um den Mehrwert unserer Produkte und die Gesamtrentabilität der Branche kontinuierlich zu steigern“, sagte er.
Seine Firma habe sogar „intelligente, elektronische und miniaturisierte Zündgeräte entwickelt“, meinte er. Dazu würde man bestimmte Sicherheitsabdeckungen und -gehäuse anbieten. Die Technologie sehe man bereits im Ausland, etwa beim französischen Nationalfeiertag.
Was genau vergangene Woche in Liuyang schiefgegangen ist, weiß man nicht. Jedenfalls dürfte die Zukunftshoffnung „Feuerwerk plus Drohnen“ in diesem Fall versagt haben.
