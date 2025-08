Das ist Chinas neuen Flugzeugträger-Kampfjet Shenyang J-15DT

Ein neues Foto liefert den bislang besten Blick auf die aktuellste Variante von Chinas Kampfjet-Familie Shenyang J-15. Die J-15DT ist für den Einsatz auf Katapult-Flugzeugträgern wie der neuen Fujian sowie für elektronische Kriegsführung optimiert. Davon berichtet The War Zone. Der Name setzt sich aus der Bezeichnung des Basis Jets J-15 sowie dem Zusatz D, was für die Fähigkeiten der elektronischen Kriegsführung steht und dem Zusatz T, was für die Katapultfähigkeit steht, zusammen.

Der Hauptvorteil eines Katapultstarts (CATOBAR, Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery) auf einem Flugzeugträger besteht darin, dass damit Flugzeuge mit höheren Nutzlasten gestartet werden können. Dies erlaubt den Einsatz von schwereren und komplexer ausgerüsteten Flugzeugen, beispielsweise mit mehr Treibstoff oder Bewaffnung, was die Reichweite und Einsatzfähigkeit deutlich verbessert. Es gibt hauptsächlich 2 Arten von Katapultsystemen für Flugzeugträger: Dampfkatapulte und elektromagnetische Katapulte. Die erwähnte Fujian verfügt über zweiteres. Diese sind effizienter und wartungsfreundlicher.