Chinesische J-15 kommt japanischem Flugzeug gefährlich nahe

Die japanische P-3C Orion war zu diesem Zeitpunkt über dem Philippinischen Meer südlich von Japan unterwegs. Das viermotorige Propellerflugzeug von Lockheed wurde in dieser Konfiguration zwischen 1979 und 1990 gebaut, für Japan lizenzierte Kawasaki das Flugzeug und produzierte mehr als 100 Stück davon. Sie werden als Aufklärungs- und Patrouillenflugzeuge eingesetzt. Die Flugzeuge gelten als robust und zuverlässig und sind in der Regel 12 Stunden oder mehr über dem Wasser unterwegs.

Demnach soll am 7. Juni ein J-15-Kampfjet vom chinesischen Flugzeugträger Shandong aus gestartet sein und für rund 40 Minuten das P-3C-Patroillenflugzeug verfolgt haben. Dabei näherte es sich dem japanischen Flugzeug auf eine "ungewöhnliche Weise", wie in einer Aussendung geschrieben wird. Der horizontale Abstand soll 45 Meter betragen haben, die Flugzeuge befanden sich auf selber Höhe. Am 8. Juni kam es erneut zu einem ähnlichen Vorfall. Hier waren die Flugzeuge allerdings 900 Meter voneinander entfernt.

Japan beschattete Flugzeugträger

Japan hatte zuvor bekannt gegeben, den chinesischen Flugzeugträger zu beschatten, da er in der Nähe Japans operierte. Das chinesische Außenministerium gab an, dass die chinesischen Aktivitäten im Einklang mit dem Völkerrecht und der internationalen Praxis stünden. "Es muss betont werden, dass die enge Aufklärung der normalen militärischen Aktivitäten Chinas durch japanische Schiffe und Flugzeuge die Hauptursache für die Gefährdung der Sicherheit auf See und in der Luft ist. China fordert Japan dringend auf, dieses gefährliche Verhalten einzustellen", erklärte ein Sprecher des Außenministeriums.