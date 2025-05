China entwickelt Schalldämpfer, der U-Boote viel leiser macht

Ein chinesisches U-Boot mit dem System wäre also doppelt so schwer aufzuspüren. Entweder wird ein Hydrophon mit der doppelten Leistung benötigt, oder ein engmaschigeres passives Sonarnetzwerk , mit doppelt so vielen Mikrofonen, damit das U-Boot nicht nur das Netz „schlüpfen“ kann.

Laut der Studie würde schon eine Reduktion um 10 dB ausreichen, um die Entfernung, in der ein passives Sonar das U-Boot hören kann, um 32 Prozent zu reduzieren. Bei einer Reduktion von 24 bis 26 dB würde die Entfernung mehr als halbiert werden. Das Hydrophon könnte das U-Boot also nicht mehr aus zB. 30 km Entfernung hören, sondern erst, wenn das U-Boot näher als 15 km ist.

Der Schalldämpfer hilft also nicht nur, die Erkennung der U-Boote zu verhindern, sondern verschleiert auch deren Signatur. Wird das System in bestehende U-Boote eingebaut, können westliche Länder die neue Tonsignatur vorerst nicht zuordnen. Das erschwert zusätzlich, mehrere U-Boote im Meer zu verfolgen und etwa zu unterscheiden, welches ein Jagd-U-Boot ist und welches ein U-Boot mit Atomraketen ist.

Von einer Einsatzfähigkeit ist das System aber noch weit entfernt. Wie die Forscher anmerken, müssen Hürden genommen werden, die etwa die Materialien des Schalldämpfers betreffen. So verändert sich zB. die Steifigkeit des Gummis der passiven Schicht bei unterschiedlichem Druck und Temperaturen, was die Effizienz des Systems reduziert. Außerdem kann er spröde werden und brechen. Auch bei den Piezomotoren müssten erst Langzeittests zeigen, ob diese für den militärischen Einsatz geeignet sind, ohne ständig gewartet oder ausgetauscht werden zu müssen.

Nutzung für unbemannte U-Boote

Diese Bedenken werfen die Frage auf, ob die Weiterentwicklung des Systems überhaupt sinnvoll ist, oder ob Zeit und Geld lieber in andere Lösungen gesteckt werden sollten. Spezielle Beschichtungen bzw. Platten an der Außenhülle können etwa nicht nur nach außen gehende Töne reduzieren, sondern auch ankommende Sonarstrahlen abdämpfen. Mit weniger Aufwand könnte man auch ältere U-Boote damit nachrüsten und so vor aktivem und passivem Sonar, wenn auch vielleicht nicht ganz so effektiv wie mit dem Motor-Schalldämpfer, geschützt werden.

Das heißt aber nicht, dass das System zum Scheitern verurteilt ist. CSSC, einer der großen U-Boot-Bauer in China, war an der Studie beteiligt. Womöglich könnten Ansätze des Systems in eine neue U-Boot-Klasse einfließen bzw. neue Motoren, die von vornherein designt werden, um mit dem Dämpfer zu arbeiten.