Neues Foto zeigt Chinas geheimes Tarnkappen-Kriegsschiff

Die jüngsten Aufnahmen zeigen das Schiff von hinten und angedockt. Wie in früheren Fotos fallen vor allem die glatten, nach innen geneigten Oberflächen auf. Das und das weitestgehende Fehlen von Antennen sollen die Radarsignatur möglichst gering halten. Optisch erinnert das Schiff laut einem Bericht bei The War Zone an Schwedens Visby-Klasse .

Militärblogger haben die Länge des chinesischen Schiffs auf Basis von früheren Aufnahmen auf 97 Meter geschätzt. Damit wäre es etwas größer als die Visby-Klasse mit 72 Metern. Größenmäßig würde das Stealth Schiff dann ziemlich genau in der Schnittmenge zwischen Korvette und leichter Fregatte liegen. Erstere sind in der Regel bis zu, zweitere mindestens 100 Meter lang. Zur Verdrängung gibt es keine Angaben, man kann grob mit etwa 1.000 bis 2.000 Tonnen rechnen.

Mysteriöse Vorrichtung

Bemerkenswert an den Fotos ist laut einem Bericht bei The War Zone das Heck. So ging man eigentlich davon aus, dass dort eine HQ-10-Startanlage für Boden-Luft-Raketen vorhanden ist. Die aktuellen Fotos deuten allerdings darauf hin, dass es sich dabei um etwas völlig anderes handelt.

So hätte eine HQ-10-Anlage mehrere Öffnungen für Raketen. Die Vorrichtung auf dem Schiff hat hingegen nur eine sichtbare. Was genau die Anlage macht, darüber kann nur spekuliert werden. Die eine Öffnung suggeriert, dass es sich vielleicht um eine Laserwaffe handeln könnte. China hat jüngst verstärkt begonnen, diese Technologien für den Einsatz auf Hoher See zu testen.