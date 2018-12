Das sind die Tops des IT-Jahres 2018

Private Raumfahrt wird erwachsen

Dass sie in der Lage sind, Fracht ins All zu bringen, haben private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX, Blue Origin oder Virgin Galactic schon bewiesen. Was sich 2018 geändert hat ist, dass sie jetzt ein selbstverständlicher Teil der menschlichen Aktivität im All sind. An den Transport von Menschen haben sich die Firmen bisher noch nicht gewagt, aber zumindest wurden erste Tests mit Passagieren durchgeführt. Der SpaceX-Chef Elon Musk hat zudem seinen ersten Privatastronauten gefunden.