Sensible Daten von Millionen Twitter-Nutzern im Netz angeboten 

Zwei-Faktor-Authentifizierung wird empfohlen

Empfehlenswert ist daher, die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Twitter zu aktivieren. Diese findet sich in den Einstellungen im Unterpunkt “Sicherheit und Account-Zugriff” >> “Sicherheit”. Ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert, muss man eine Authentifizierungsapp oder einen Sicherheitsschlüssel verwenden, wenn man sich neu auf Twitter anmelden will. Auch ist es möglich, sich bei jeder Anmeldung einen Code via SMS zusenden zu lassen. So wird es Fremden erschwert, das eigene Twitter-Profil zu kapern.