Dummer Trend: TikToker „stiehlt“ Geld per Apple Pay, wird verhaftet

Einer der Pranks, die aktuell die Runde machen, ist für einen TikToker nach hinten losgegangen. In London gab er vor, 1.000 britische Pfund mittels Apple Pay von einem Fremden gestohlen zu haben.

Findet ihr es etwa nicht lustig, wenn ein Fremder euch auf der Straße 1.000 Euro stiehlt? Natürlich sagt er nachher, dass er euch nur reingelegt hat. Und damit sich die ganze Welt an diesem tollen Spaß ergötzen darf, wird das vom Komplizen aufgenommene Video auf TikTok geteilt – wo sonst würde man denn solche großartigen Trends finden, bei denen Verbrechen vorgetäuscht werden, sich User für ein paar Likes in Hochspannungsleitungen stürzen oder Mitmenschen terrorisieren .

Das Opfer findet das gar nicht lustig, hält ihn fest und ruft um Hilfe. Beistand bekommt der scheinbar Bestohlene nicht nur von Passanten, sondern auch von Polizisten in zivil, die üblicherweise an Touristen-Hot-Spots in London nach Taschendieben und Ticket-Fälschern Ausschau halten.

Der TikTok-Witzbold bekommt Handschellen angelegt. Einer der der Beamten klärt ihn auf, dass er jetzt durchsucht wird, nach Gegenständen, die ein Beweis für den vermuteten Betrug sein könnten.

➤ Mehr lesen: Tausende Autos durch TikTok-Trend gestohlen: Hyundai unter Druck

So funktioniert der Prank

Dieser Prank läuft immer ähnlich ab. Die Täter halten nach Opfern mit einem iPhone in der Hand Ausschau. Manchmal fragen sie das Opfer auch nach der Uhrzeit, damit dieses das Handy zückt.

Die Täter halten dann ihr eigenes iPhone zu dem des Opfers und spielen das „Ding“-Geräusch von Apple Pay ab, das man hört, wenn eine Zahlung erfolgt ist. Dann behaupten sie, gerade Geld gestohlen zu haben oder bedanken sich für die „großzügige Spende“.

Ein Komplize oder die Täter selbst filmen die meist verärgerten Reaktionen der Opfer, bis die Täter aufklären, dass alles nur ein „Scherz“ war. Die Videos davon landen dann auf TikTok – natürlich ohne Zustimmung der Opfer. Dort bekommt es Likes und wird nachgeahmt.