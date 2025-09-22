Autonomer E-Lkw erstmals auf öffentlichen Straßen unterwegs

Das kabinenlose Fahrzeug von Einride wurde beim Hafen von Antwerpen-Brügge in Belgien demonstriert.

Der schwedische Hersteller Einride hat sich vorgenommen, mit seinen E-Lkw menschliche Fahrerinnen und Fahrer überflüssig zu machen. Die Fahrzeuge des 2016 gegründeten Unternehmens sind bereits seit 2023 in den USA im Einsatz, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind sie schon unterwegs.

Vergangene Woche fuhr ein Einride-Lkw nun erstmals auf einer öffentlichen Straße in Europa. Beim Hafen von Antwerpen-Brügge in Belgien absolvierte das Fahrzeug vergangene Woche einen ersten Test.

➤ Mehr lesen: Kabinenloser autonomer Lkw hat seinen ersten Vollzeit-Job

Autonomer Betrieb

Die Fahrzeuge sind kabinenlos und emissionsfrei und von vornherein für den autonomen Betrieb konstruiert. Auch das Be- und Entladen soll ohne menschliches Zutun funktionieren.

Zentral sind Radar- und LiDAR-Sensoren sowie ein eigenes Machine-Learning System, das laut Unternehmensangaben 5,2 Millionen Datenpunkte pro Sekunde verarbeitet. Laut Electrek ist der Lkw mit einem 320 kWh Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 650 Kilometern Reichweite ausgestattet.

Echtzeitüberwachung im 24-Stunden-Betrieb

Von einem Kontrollzentrum aus kann eine autonome Lkw-Flotte in Echtzeit überwacht werden. 360°-Kameras übertragen dabei die Umgebung und das Innere des Fahrzeugs. Einride wirbt mit hoher Zuverlässigkeit und der Möglichkeit eines 24-Stunden-Betriebs, der den Frachttransport effizienter machen soll.

➤ Mehr lesen: Am Rhein fahren jetzt ferngesteuerte Frachtschiffe

„Da die Europäische Kommission autonome Fahrzeuge als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der EU anerkennt, sind wir stolz, ein klares Beispiel dafür zu präsentieren, wie Innovation und Regulierung für eine sicherere, effizientere und nachhaltigere Logistik in Einklang gebracht werden können“, erklärt Einride’s CTO Henrik Green in einer Aussendung.