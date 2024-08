Musk meint, Kampf mit Zuckerberg wäre kurz: Er ist ein “kleiner Kerl”

Die Liste der Menschen, gegen die Elon Musk kämpfen will, wird länger. Vor Mark Zuckerberg hat er keine Angst.

Der Käfigfight zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg ist bisher immer noch nicht zustande gekommen - obwohl der Tesla-CEO immer wieder in Richtung des Facebook-Gründers stichelt. Nun folgte ein weiterer Tiefschlag: Laut Musk würde der Kampf nicht lange dauern, weil Zuckerberg ein "kleiner Kerl" sei.

Schlechte Chancen für Musk

Der nur 1,71 Meter große Zuckerberg mag Musk (1,88 Meter) zwar in der Körpergröße unterlegen sein, in Sachen Fitness dürfte der 40-Jährige allerdings die Nase vorn haben. Zuckerberg ist passionierter Kampfsportler und besitzt etwa den blauen Gürtel in Jiu-Jitsu. Der Meta-CEO trainiert außerdem Mixed Martial Arts.

