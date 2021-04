Elon Musk könnte Boring-Company-Tunnel unter Miami bauen

Der unterirdische Tunnel soll vor allem Stau in der Stadt und auf der Staatsstraße 826 reduzieren.

Der Vizebürgermeister von North Miami Beach, Michael Joseph, träumt von einem Boring-Company-Tunnel in seiner Stadt. Er wünscht sich einen bis zu 3 Kilometer langen Tunnel unter der Staatsstraße 826.

Schon Ende Februar hatte er Elon Musk und The Boring Company (TBC) auf Twitter gebeten, über ein Tunnel-Projekt in North Miami Beach in Florida nachzudenken.