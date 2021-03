Elon Musk verkauft seinen Song über NFT als NFT

Musk wäre nicht Musk, wenn er das Thema nicht humoristisch inszenieren würde. So "handelt" der ganze Song von NFT. Der Text ist knapp: "NFT - für Deine Eitelkeit. Computer schlafen nie. Das ist verifiziert. Das ist garantiert." Im Video selbst dreht sich eine goldene Skulptur, auf der neben Goldmünzen, Dogecoin-Hunden und Diamanten auch der Krypto-Term "HODL" eingraviert ist. Hodl steht für "hold" und drückt das Konzept aus, dass man Kryptowährungen wie Bitcoin am besten über einen langen Zeitraum halten und nicht verkaufen soll.

Gebot für Tweet über 1 Mio Dollar

Noch ist unklar, ob und wie Musk den Song versteigern lassen will. Noch bevor Details dazu an die Öffentlichkeit gelangten, machten Twitter-User einen weiteren Vorschlag. Der Tesla-Chef solle doch auch den Tweet, in dem er seinen NFT-Song zum Verkauf als NFT ankündigte, als NFT verkaufen. Kurze Zeit später landete der Tweet tatsächlich bereits auf der NFT-Plattform Valuables. Das höchste Gebot steht aktuell bei über 1 Million Dollar.