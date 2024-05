Das war die erste Suchmaschine des Internets

Internet-Nutzer*innen gaben Informationen über Ressourcen mündlich weiter , manchmal dienten auch Bücher über das frühe Internet als Quellen, welche Webseiten es überhaupt gab und was darauf zu finden war. Das vorherrschende Protokoll im Internet war damals FTP. Das Problem wurde eines Tages durch die erste Suchmaschine des Internets behoben: Archie . Entwickelt wurde sie von Alan Emtage, einem Studenten der McGill University in Montreal. Archie revolutionierte das Internet und löste das Problem, gesuchte Online-Ressourcen zu finden.

Verschollenes Programm

Das Programm wurde weltweit von einer Vielzahl an Institutionen gekauft und es wurden eigene Server damit betrieben, u.a. von der Universität Wien. Anfang der 90er-Jahre wurde Archie jedoch von anderen, fortschrittlicheren Suchmaschinen abgelöst. FTP-Webseiten verloren im Allgemeinen an Relevanz. Archie geriet in Vergessenheit. Der YouTube-Kanal The Serial Port machte sich nun auf die Suche nach dem Programm. Eine funktionierende Kopie davon ausfindig zu machen, war aber ganz schön schwierig, wie Ars Technica berichtet.

➤ Mehr lesen: Aus für Internet Explorer: Woran der Kult-Browser scheiterte