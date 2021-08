Ein erster Blick in Disneys neues Weltraum-Restaurant

Das Space 220 soll den Besucher*innen das Gefühl vermitteln, sie würden in einer Weltraumstation im All speisen.

Mit "Dine among the stars" beschreibt Disney ein neues Restaurant, das vor allem unter Weltraumfans zu einer beliebten Attraktion werden könnte. "Space 220" heißt das Restaurant und bezieht sich auf die fiktive Höhe, in der sich die Attraktion befindet, nämlich 220 Meilen (354 Kilometer) über der Erdoberfläche.

Space 220 ist geprägt von einer riesigen Videoinstallation, die die Fenster des Weltraum-Restaurants darstellen sollen. Auf den Screens ist der Blick vom Weltall auf die Erde zu sehen, ganz ähnlich wie die Aussicht auf der Internationalen Raumstation ISS.