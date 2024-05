Fehler von Google Maps führt zu kilometerlangem Stau

Am gestrigen Donnerstag ist es bei Sterzing (Vipiteno) in Südtirol zu einem kilometerlangen Stau gekommen, der völlig überflüssig war. Grund war ein Fehler von Google Maps. Der Kartendienst hat einen Abschnitt der Brennerautobahn in Richtung Österreich fälschlicherweise als gesperrt angezeigt, woraufhin hunderte Autofahrer*innen die Abfahrt bei Sterzing nahmen. Auf einer Staatsstraße (vergleichbar mit Bundesstraßen in Österreich) kam es zu einem kilometerlangen Stau.

Google kontaktieren unmöglich

Wie "20 Minuten" berichtet, haben die lokalen Verkehrsbetriebe den Grund für die Überlastung schnell herausgefunden. Mitarbeiter*innen wurden bei der Autobahnabfahrt postiert, um Autofahrer*innen mitzuteilen, dass die Straße frei befahrbar sei - auch wenn ihr Navi das Gegenteil behauptete. Gleichzeitig versuchte man, Google zu kontaktieren, fand jedoch keine Telefonnummer, über die man den Online-Konzern über akute Problemfälle benachrichtigen könnte.

Maps rät allzu eilig zum Verlassen der Autobahn

Laut "Südtirol News" ist der wahrscheinlichste Grund für die falsche Angabe bei Google Maps die Sperre der Autobahn für Lkw während des Feiertages (Fronleichnam) in Österreich. Für Pkw galt diese Sperre jedoch nicht. Das Problem, dass Google Maps manchmal die Verkehrslage verschärft, kennt man in Südtirol. "Seit Jahren nimmt der Verkehr jedes Wochenende zu, denn sobald sich auf der Autobahn ein kleiner Stau bildet, sagen die Navigationsgeräte, dass man die Autobahn verlassen soll", sagt Sterzings Vizebürgermeister Fabio Cola.