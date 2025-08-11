Heller Feuerball erleuchtet den australischen Nachthimmel

Über dem Bundesstaat Victoria im Süden des Landes ging ein Meteor nieder.

Zwischen Mitte Juli und Mitte August gehen jedes Jahr die Perseiden nieder und sorgen weltweit für unzählige Sternschnuppen – manche kleiner, manche größer. Am Sonntag leuchtete der Himmel in Victoria (Australien) gegen halb 8 am Abend (Ortszeit) hell auf. Ein Feuerball mit langem Schweif stürzte Richtung Erde.

Das Licht um den Himmelskörper war laut einem Beobachter rot und blau. Anwohnerinnen und Anwohner berichten von einem „massiven Knall“, der ein Überschallknall oder Einschlag gewesen sein könnte, heißt es im Guardian.

Heller als die Venus

Jonti Horner, Astrophysiker an der University of Southern Queensland bestätigte, dass es sich um einen Meteor handelte. „Weil er so hell war, nennen wir ihn ,Feuerball‘ - das heißt, er war heller am Himmel als der Planet Venus“, erklärt der Forscher gegenüber dem Guardian.

Weil so viele Menschen nach dem Auftauchen des Feuerballs einen lauten Knall gehört hatten, sei es wahrscheinlich, dass Fragmente des Meteoriten auf der Erde angekommen seien. Horner schätzt, dass ähnliche Meteoriten-Ereignisse in Australien etwa 5 bis 10 Mal jährlich stattfinden.