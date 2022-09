Fliegende Untertasse auf Logo von US-Behörde sorgt für Spekulationen

Nachdem John Greenewald , Gründer der Website Black Vault , nachfragte, was es mit dem UFO auf dem Behördensiegel auf sich habe, ruderte die der NIM-Aviation übergeordnete Behörde National Director of Intelligence (ODNI) zurück. Man habe fälschlicherweise ein falsches Logo gepostet, hieß es laut Greenewald.

Eine fliegende Untertasse, die eine Zeit lang auf einem Logo der US-Behörde NIM-Aviation zu sehen war, sorgt für Spekulationen, berichtet The Drive . Auf dem Siegel der Geheimdienstabteilung, die für Bedrohungen aus der Luft zuständig ist, schien das UFO gemeinsam mit den Silhouetten einer Kampfdrohne, eines Hyperschall-Flugkörpers, eines russischen Kampfflugzeugs sowie eines Verkehrsflugzeugs auf. Die fliegende Untertasse wurde etwas abseits der Fluggeräte platziert, die auf dem Logo über eine Karte von Nord- und Mittelamerika drapiert wurden.

Weitere Fragen ließ die Behörde unbeantwortet. Auch auf der Website der NIM-Aviation war das Logo, nachdem es laut The Drive 2 Tage lang abrufbar war, nicht mehr zu finden.

In den USA war zuletzt das Interesse offizieller Stellen an unidentifizierten Flugobjekten merklich gewachsen. In einem Nachtrag zum Budget für die US-Geheimdienste hieß es sogar, dass man künftig zwischen nicht identifizierten Luft- und Raumfahrtphänomen, die menschlichen Ursprungs sind, und solchen, die das nicht sind, unterscheiden möchte.

Nachdem im vergangenen Jahr ein Regierungsbericht zu unidentifizierten Luftraum-Phänomenen (UAP) veröffentlicht wurde, arbeitet nun auch die NASA an einer wissenschaftlichen Studie über UAPs. Die Arbeiten daran sollen im Oktober starten und 9 Monate dauern.