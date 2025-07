Wieso Flugturbulenzen häufiger und schlimmer werden

2024 starb der Brite Geoff Kitchen auf einem Flug von London nach Singapur an einem Herzinfarkt. Schuld sollen die Turbulenzen gewesen sein, die plötzlich über Myanmar auftaten. Das Flugzeug musste notlanden, 104 Passagiere wurden in ein Spital in Bangkok gebracht.

Todesfälle durch Flugzeugturbulenzen sind äußerst selten, seit 1981 kamen dabei laut BBC 4 Personen ums Leben. Verletzungen sind hingegen häufig - und dürften laut Experten noch häufiger werden. Denn durch die Erderwärmung verändern sich die atmosphärischen Bedingungen. Änderungen der Windmuster in der Atmosphäre werden häufiger und auch intensiver.

Turbulenzen könnten sich verdreifachen

"Wir können davon ausgehen, dass sich die Zahl der schweren Turbulenzen in den nächsten Jahrzehnten weltweit verdoppeln oder verdreifachen wird", sagt Professor Paul Williams, Atmosphärenforscher an der University of Reading.

Von schweren Turbulenzen spricht man, wenn durch die Auf- und Abbewegungen des Flugzeugs eine Kraft von mindestens 1,5g auf die Passagiere ausgeübt wird, also dem Anderthalbfachen der Erdanziehungskraft. Damit wirken auf eine 80 Kilogramm schwere Person plötzlich 120 Kilogramm - genug, um sie zum Beispiel aus dem Sitz zu heben.