GMX kämpft mit Problemen und Ausfällen

Der populäre E-Mail-Dienst GMX kämpft derzeit mit technischen Schwierigkeiten. Nutzerinnen und Nutzer berichten von Problemen beim Senden und Empfangen von E-Mails sowie beim Zugriff auf ihre Konten.

Die Störung scheint weitreichend zu sein. Die entsprechenden Meldungen auf Allestörungen sind seit etwa 10 Uhr vormittags sprunghaft angestiegen. Auch Nutzerinnen und Nutzer aus Österreich sind demnach betroffen, wie sie gegenüber der futurezone berichten.

Probleme bestätigt

GMX hat die Probleme bestätigt und arbeitet nach eigenen Angaben an einer Lösung. So heißt es in der entsprechenden Status-Meldung auf der Hilfe-Seite:

“Aktuell kann es beim Betrieb unserer E-Mail-Systeme sowie beim Zugriff auf das Postfach zu Einschränkungen kommen. Wir arbeiten daran, den reibungslosen Zugriff auf betroffene Postfächer schnellstmöglich wieder herzustellen. Für eventuelle Verzögerungen bitten wir um Entschuldigung.”

Wann der Dienst wieder vollständig verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar. Auch zum Grund der Störung macht der Dienst vorerst keine Angaben.