HP begründet das Update laut den betroffenen Kund*innen mit der Sicherheit der Geräte. HP hatte 2016 erstmals für seine Geräte die sogenannte "dynamische Sicherheit" eingeführt. Patronen, die keine "neuen oder wiederverwerteten HP-Chips oder Schaltkreise" enthalten, konnten in einigen Druckern nicht mehr verwendet werden.

In zahlreichen Postings in Online-Netzwerken ist davon die Rede, dass HP-Drucker mit Patronen von Fremdanbietern nach einem vor kurzem erfolgten Firmwareupdate nicht mehr funktionieren würden.

Sammelklagen

Viele Kund*innen wollten einen solchen Schutz ihres Nutzer*innenerlebnisses aber gar nicht und brachten Sammelklagen gegen HP ein. 2020 musste der Hersteller deshalb 1,5 Millionen Dollar an US-Kund*innen zahlen. Auch Nutzer*innen in Europa und Australien wurden entschädigt. Als Konzession bot HP auch ein Update an, dass die "dynamische Sicherheit" auf einigen Geräten deaktivierte.

Welche Geräte von der neuerlichen "Sicherheitsoffensive" des Herstellers betroffen sind, ist nicht restlos geklärt. Auf jeden Fall aber dürften die folgenden Modell betroffen sein: