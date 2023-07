Hunderte Drohnen in Melbourne in Fluss gestürzt

Das australische Team bei der Frauenfußball-WM hatte am Freitag einen großen Auftritt gegen Frankreich. Vor dem Spiel in Melbourne hätte eine grandiose Drohnen-Show mit 500 Fluggeräten stattfinden sollen. Irgendetwas ging dabei schief. 350 Drohnen legten genau über dem Fluss Yarra automatische Landungen hin. Sie gingen unter.

Erstes Problem seit 18 Monaten

Wie ABC News berichtet, wurde der Vorfall von Zuschauer*innen auf Videos festgehalten und in sozialen Medien geteilt. "Das ist das erste technische Problem, das wir in den 18 Monaten hatten, seitdem wir in diesem Geschäft sind", sagt Vic Lorusso von Australian Traffic Network (ATN), dem Betreiber der Drohnen. Was genau zu dem Vorfall geführt hat, ist unklar.

➤ Mehr lesen: Wenn eine Frau so gut Fußball spielen könnte wie Mbappe

Wasserlandung als Glück und Unglück

"Die Drohnen haben genau das gemacht, was sie bei einem technischen Fehler machen sollten. Sie sind automatisch gelandet. Unglücklicherweise waren sie genau über dem Wasser", sagt Lorusso. Immerhin kam dadurch kein Mensch zu Schaden. Die Drohnen wurden unterdessen in einer großen Aktion aus dem Fluss geborgen. 5 Taucher*innen suchten die Fluggeräte am Grund des Fusses Yarra.

Lorusso: "Wir wollten eine tolle Show für die Matildas machen [das australische Frauenfußball-Nationalteam, Anm.], deshalb waren wir sehr enttäuscht, aber ich bin froh, dass alle sicher sind." Die Australierinnen haben ihr Spiel gegen Frankreich 1:0 gewonnen.