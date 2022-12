Laptop fängt in Flugzeug Feuer, 170 Passagiere evakuiert

Kurz nach der Landung auf dem New Yorker JFK Airport kamen Notrutschen zum Einsatz.

Am vergangenen Samstag mussten fast 170 Passagier*innen aufgrund eines Feuers an Bord eines JetBlue-Airways-Flugzeugs evakuiert werden. Die New Yorker Feuerwehr meldete gegen 21 Uhr einen Flugzeugbrand.

Kurz nach der Landung auf dem New Yorker JFK Airport kamen Notrutschen zum Einsatz. 5 Fluggäste wurden dabei leicht verletzt.