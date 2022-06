Ein Jahr nach Tod: Leiche von John McAfee immer noch in Spanien

Vor fast genau einem Jahr - am 23. Juni 2021 - ist John McAfee, Gründer des gleichnamigen Sicherheitssoftware-Herstellers, tot in seiner Gefängniszelle unweit von Barcelona aufgefunden worden. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof Spaniens grünes Licht für seine Auslieferung an die US-Justiz gegeben. Die Behörden gaben als Todesursache Suizid an.

Aktuell befindet sich McAfees Leiche immer noch in Spanien, wie unter anderem seine Witwe Janice McAfee via Twitter angab. Sie warb für eine Petition, seine sterblichen Überreste freizugeben. Freitagfrüh hatten jene knapp 2.000 Menschen unterzeichnet.