KI beschert Inselstaat mit 16.000 Einwohnern 32 Millionen Dollar

Habt ihr schon mal etwas von Tuvalu gehört? Der Inselstaat im Pazifischen Ozean erhält jedes Jahr etwa 10 Millionen Dollar an Lizenzgebühren, die dem Staat wegen seiner Top-Level-Domain (TLD) zugutekommen.

Die TLD bezeichnet den letzten Abschnitt einer Domain, also etwa ".com" oder ".org". Es gibt allerdings auch TLD, die länderspezifisch sind, wie ".de", ".at", oder, wie im Falle Tuvalus, ".tv".

Anguilla profitiert von KI-Hype

Durch den KI-Hype tut sich für eine weitere tropische Insel eine unerwartete Geldquelle auf. Die Karibikinsel Anguilla mit seiner Top-Level-Domain ".ai" kassierte im vergangenen Jahr fast 30 Millionen Euro (32 Millionen Dollar), damit Internetadressen mit den 2 Buchstaben enden dürfen. AI steht dabei für Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz.