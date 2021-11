"Krypto-Hamster" Mr. Goxx verstorben

Die Krypto-Community trauert nach dem frühen Tod von Mr. Goxx, dem Krypto-Handelshamster, der zu Spitzenzeiten über 45 Prozent Rendite erzielen konnte.

"Mr. Goxx hat Menschen auf der ganzen Welt Freude gebracht und uns daran erinnert, das Leben nicht zu ernst zu nehmen", sagte der anonyme Besitzer von Mr. Goxx in einem Tweet am Mittwoch. Mr. Goxx habe keine Anzeichen einer ernsthaften Krankheit gezeigt und sei am Montagmorgen friedlich eingeschlafen.