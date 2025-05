24.05.2025

Komm am 17. Juni ins Wiener MuseumsQuartier und gestalte einen Tag voller Nachhaltigkeit und Innovation gemeinsam mit uns mit!

Let's talk future! Das KURIER futurezone SPEAK OUT Festival richtet sich an alle, die die Zukunft nicht nur mitdenken, sondern aktiv mitreden wollen. Seid dabei, wenn Visionen, Innovationen und Ideen aufeinandertreffen – für eine Zukunft, die wir gemeinsam formen.



Hier 5 Workshops, die ihr beim KURIER futurezone SPEAK OUT-Festival nicht verpassen solltet:

© KURIER futurezone

Reden. Zuhören. Handeln. – Ein Song, unterschiedliche Melodien? Wie gelingt es, dass Unternehmen, Aktivisten und Aktivistinnen und politische Institutionen verständlich kommunizieren, wenn es um Nachhaltigkeit geht und was können sie voneinander lernen? In diesem Workshop bringt next Incubator Menschen aus genau diesen 3 Bereichen zusammen:



Vertreterinnen und Vertreter der 3 Bereiche halten leidenschaftliche Kurzreden darüber, warum ihre Anliegen Unterstützung verdienen.



Danach sind alle gefragt: Was braucht es, damit gute Ideen in echte Umsetzung kommen? Welche Art der Kommunikation hilft dabei – und wie kann ein Miteinander auf Augenhöhe gelingen?! Zur Anmeldung gehts hier.

© romar ferry

#StopGreenBrainWashing Greenwashing ist mehr als ein Kavaliersdelikt, beginnt bei schlechter Klimakommunikation, und führt in die Debatte über Desinformation und Falschinformation.



„Bring your own Greenwashing examples – we bring ours“. In diesem Workshop werden wir gemeinsam mit der Klimaschutzakademie konkrete Beispiele diskutieren, und warum das Thema so kritisch ist - nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für gesellschaftliche Entwicklungen. Unter dem Motto #StopGreenBrainWashing möchten wir gezielt mit Experten Greenwashing aufdecken und einen faktenbasierten Diskurs starten.



Zur Anmeldung gehts hier.

Gemeinsam ins Tun kommen Viele reden über Nachhaltigkeit. Wir machen sie gemeinsam mit Bosoo erlebbar. In dieser interaktiven Session probierst du selbst aus, wie Organisationen mit der GreenWalk-Methode in nur einem Tag konkrete, klimafreundliche Maßnahmen entwickeln. Du lernst, warum Wissen allein nicht reicht, wie kleine Schritte den Unterschied machen – und wie du andere mitziehen kannst.



Ob du gerade studierst, gründest oder im Unternehmen arbeitest: Du gehst mit Tools, Motivation und Ideen raus, wie du Veränderung anstoßen kannst – direkt in deinem Team, Projekt oder Job.



Zur Anmeldung gehts hier.

© Romar Ferry

Praktische Tips: Schritt für Schritt nachhaltig an den Börsen der Welt investieren In diesem Workshop der Erste Asset Management lernst du Schritt für Schritt, wie du an den Börsen investieren kannst und worauf du bei dem Thema Nachhaltigkeit achten sollst.



Mit konkreten Strategien und Beispielen kannst du dein Portfolio verantwortungsvoll und zukunftsorientiert gestalten.



Zur Anmeldung gehts hier.



© pixabay

Green Media: Nachhaltigkeit als Branchenthema Wie kann ein Medienunternehmen seine Nachhaltigkeitswirkung ganzheitlich verstehen und gestalten? In diesem Workshop machen wir gemeinsam branchenspezifische Nachhaltigkeitsaspekte sichtbar.



Dabei fließen Best Practices aus der Branche ebenso ein, wie eigene Erfahrungen und Perspektiven der Teilnehmenden.



Zur Anmeldung gehts hier.



© romar ferry speak out festival