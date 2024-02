Rotorblätter von Mega-Windrad sind so groß wie der Stephansdom

Das aktuell leistungsstärkste Windrad an Land ist das V162-7.2 MW . Wie man aus dem Namen herauslesen kann, beträgt der Rotordurchmesser der Windkraftanlage des dänischen Herstellers Vestas 162 Meter, die Leistung liegt bei 7,2 Megawatt. Damit ist sie gerade einmal halb so leistungsstark wie die Anlage des chinesischen Unternehmens Sany Renewable .

131 Meter lang ist das Rotorblatt der größten Land-Windkraftanlage der Welt. Das entspricht in etwa der Höhe des Stephansdoms in Wien (136 Meter). Die Ausmaße, die man bisher nur von Offshore-Windkraftanlagen kennt, sollen auch für einen neuen Leistungsrekord sorgen. 15 Megawatt soll die Anlage erbringen, wenn sie erstmal aufgebaut ist.

Mit einem Durchmesser von gut 262 Metern ist die geplante Windkraftanlage SY1310A nicht nur eine der größten an Land, sondern kann auch mit ihren Kolleginnen auf See mithalten. Die ebenfalls in China entwickelte Anlage MySE 18 soll mit einem Rotordurchmesser von mehr als 280 Metern eine Leistung von 18 Megawatt erbringen können. Das soll ausreichen, um mehr als 100.000 Menschen mit Energie zu versorgen. Auch sie befindet sich noch in der Prototyp-Phase.

SY1310A wird hingegen nicht so viele Menschen versorgen können, da der Wind an Land nicht so konstant bläst wie auf dem Meer. Je nach Lage ist allerdings die Versorgung von 10.000 4-Personen-Haushalten realistisch - mit einem einzigen Windrad.