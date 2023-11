Model wurde mit KI verändert um "weißer" auszusehen

Die Originalaufnahme stammt laut Shereen von einem Laufstegauftritt. Sie sei kurzfristig für ein fehlendes Model eingesprungen. Costello hat später die veränderte Aufnahme geteilt. Wu geht davon aus, dass das Bild mithilfe von KI verändert wurde, da Costellos weitere Instagram-Postings darauf hinweisen würden.

Wu wirft Costello Respektlosigkeit vor

Shereen Wu wirft ihm nun Respektlosigkeit vor, da ihr Gesicht "weißer" gemacht wurde und sie damit ihrer Herkunft beraubt worden sei. Da sie keine Vergütung für die Show erhalten habe, versuche sie sich außerdem mit solchen Jobs zu präsentieren, allerdings mit ihrem wirklichen Gesicht.

Costello hat bisher keine eindeutige Antwort auf die Nachfrage geliefert, warum er das Gesicht verändert hat. Zunächst gab er die Verantwortung an den Fotografen ab. Laut The Guardian behauptete in einem inzwischen wieder gelöschten Instagram-Posting, es sei "Fan Art" gewesen. Es bleibt unklar, wie das veränderte Foto entstanden ist. Wie der Guardian berichtet, bot er Wu allerdings nachträglich eine Bezahlung für die Laufsteg-Show an.