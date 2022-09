Militärpilot gelingt spektakuläres Foto von SpaceX-Start

Am Samstagabend brachte das Raumfahrunternehmen SpaceX 52 Starlink-Satelliten in den Orbit. Der Raketenstart war dabei an der ganzen Ostküste der USA zu sehen. Die Besatzung eines US-Militärtransportflugzeugs erhielt jedoch einen ganz besonderen Ausblick. Die C-17 war gerade über dem Atlantik unterwegs, als die Rakete abhob.