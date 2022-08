Tiffany verkauft NFTs um 50.000 Dollar, dazu gibt es eine Halskette

Der US-Juwelier bietet 250 Token an und startet damit einen der teuersten NFT-Verkäufe aller Zeiten.

Der US-Traditionsjuwelier Tiffany & Co startet am Freitag, 5. August, mit einer eigenen NFT-Kollektion namens NFTiff. Die 250 digitalen Einzelstücke werden für 30 Ether (ETH) pro Stück verkauft. Das entspricht derzeit 50.000 Dollar (48.300 Euro). Damit ist die Kollektion der teuerste öffentliche Verkauf in der NFT-Geschichte.

Bestimmte Tokens erreichen in Auktionen zwar deutlich höhere Preise. Bei einem Verkauf wie Tiffany ihn durchführt, wurde aber noch nie eine so hohe Summe angesetzt. Eine der berühmtesten Kollektionen, Bored Ape Yacht Club, ging etwa für 0,08 ETH an den Start (nach aktuellem Kurs ca. 130 Euro). Bei Sotheby's wurde eine Kollektion von 101 dieser Affen-Tokens für 24,4 Millionen Dollar versteigert (futurezone berichtete).

Kaufkräftige Zielgruppe

NFTiff richtet sich an jene Sammler*innen, die im Besitz eines Tokens der NFT-Kollektion CryptoPunks sind. Dabei handelt es sich um 10.000 zufällig generierte Pixelart-Gesichter. Sie gelten als eine der ersten NFT-Kollektionen und Auslöser des Hypes. CryptoPunk-Tokens werden mittlerweile für Preise in Millionenhöhe gehandelt.

Dementsprechend hoch kann Tiffany seine Kollektion ansetzen, da die potenziellen Käufer*innen bereit sind, viel Geld für die digitalen Sammlerobjekte auszugeben. Trotzdem ist der Zeitpunkt der Auktion eher unglücklich gewählt. Der Wert von Kryptowährungen - und damit auch von NFTs - ist seit Monaten auf einem Abwärtstrend. Eine der größten NFT-Trading-Plattformen OpenSea musste bereits 20 Prozent seiner Mitarbeiter*innen entlassen (futurezone berichtete).