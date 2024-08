Northrops experimenteller Stealth-Wingman erstmals abgehoben

Um die neue Stealth-Drohne des US-Rüstungskonzerns Northrop Grumman ranken sich bereits seit geraumer Zeit Gerüchte. Künftig soll das neue Fluggerät als „Collaborative Combat Aircraft“ oder "Loyal Wingman" bemannte Kampfjets bei Missionen unterstützen. Nun ist eine experimentelle Version der seit 2021 entwickelten Drohne zum ersten Mal abgehoben – allerdings mit einem Piloten hinterm Steuer.

Am 29. August startete das Model 437 Vanguard von Scaled Composites, einer Tochterfirma Northrop Grumman vom Mojave Air and Space Port in Kalifornien. Hinterm Steuer saß der Testpilot Brian Maisler. Das Flugzeug ist eine Weiterentwicklung des Model 401 von Northrop Grumman, das 2017 erstmals abhob.

