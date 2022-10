Online-Dashboard zeigt Füllstände der Gasspeicher in Österreich

Ein neues Info-Portal gibt einen raschen und einfachen Überblick über die aktuelle Energiesituation in Österreich.

Wie steht es um die aktuellen Füllstände der heimischen Gasspeicher? Wie entwickeln sich gerade Strom- und Gaspreis? Wie sieht die aktuelle Versorgungslage aus und wie hoch ist der aktuelle Gasverbrauch im Vergleich zum Vorjahr?

All diese Fragen werden künftig in einem neuen Online-Dashboard beantwortet. Dort geben Grafiken, Tabellen und Statistiken einen raschen Überblick über die jeweils aktuelle Energiesituation in Österreich.