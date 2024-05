Patriot-System in China? Foto führt zu Verschwörungstheorien

Der Hintergrund der Aufnahme, die angeblich ein Patriot-Raketenabwehrsystem in China zeigt, dürfte ein ganz anderer sein.

Der Hintergrund der undatierten Aufnahme dürfte aber ein ganz anderer sein. So erklärt ein Militärexperte gegenüber The War Zone , dass es sich dabei um eine Attrappe eines Patriot PAC-3-Systems handelt. Demnach sei anhand der Kabel auf der Rückseite eindeutig zu erkennen, dass es sich um Dummy-Kanister handle.

Nun wird fälschlicherweise behauptet, die Ukraine habe das System an China verkauft , nachdem es dem Land für die Abwehr der russischen Invasion zur Verfügung gestellt wurde.

Ein Foto, das gerade in verschiedenen Social-Media-Kanälen verbreitet wird, sorgt für Verschwörungstheorien im Hinblick auf China und der Ukraine . Zu sehen ist darauf ein vermeintliches US-amerikanisches Patriot-Raketenabwehrsystem auf einem LKW-Anhänger. Aufgenommen wurde es angeblich in China .

Ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich um eine Attrappe handelt, sei die Farbe. “Es ist so grün”, sagt der pensionierte Army-Colonel David Shank zu The War Zone. Wäre das Raketensystem tatsächlich über die Ukraine nach China gelangt, wäre es schmutzig und würde Gebrauchsspuren aufweisen. Auf den Kanistern ist außerdem der Aufdruck “Inert”, also “Inaktiv” zu sehen.

Aufnahmeort ebenfalls fraglich

Ebenfalls fraglich ist, ob das Foto wirklich wie behauptet in China aufgenommen wurde. So weist das Straßenschild sowohl chinesische als auch englische Beschriftung auf.

In China gibt es zwar vereinzelt zweisprachige Straßenschilder, weitverbreitet sind sie allerdings in Taiwan. Darum wäre es gut möglich, dass die Aufnahme von dort stammt, schlussfolgert The War Zone. Dafür spricht zudem, dass Taiwan über echte PAC-3 verfügt.

Patriot-System

Die Entwicklung des US-Raketenabwehrsystems Patriot begann in den 1960er-Jahren, in Dienst gestellt wurde es in den 80ern. Einer breiteren Masse bekannt wurde es vor allem durch die beiden Irak-Kriege.

PAC-3 hat, im Vergleich zu früheren Varianten, vor allem eine höhere Reichweite und Genauigkeit. Eingesetzt werden kann Patriot gegen Flugzeuge, Marschflugkörper und Raketen. Das Raketenabwehrsystem ist weltweit bei zahlreichen Armeen im Einsatz, auch bei der deutschen Bundeswehr.