Räuber nutzten Tracker für Straftaten - und das war ihr Verhängnis

2 Briten nutzen ein Tracking-Gerät, um ihre Opfer auszuspionieren und unbemerkt Wertgegenstände aus dessen Wohnungen zu klauen. Was sie allerdings nicht bedachten: Der Tracker zeichnete auch die Wohnadressen der Kriminellen auf. So konnten sie schlussendlich überführt werden.

Tracker unter Autos geklebt

Das Duo spezialisierte sich dabei auf chinesische Restaurants in London, Leeds, Bradford und Wakefield. Sie brachten das Tracking-Gerät unter den Fahrzeugen der Restaurantbetreiber*innen an, um deren Adresse herauszufinden. Während die Opfer im Restaurant beschäftigt waren, brachen die Männer in die Wohnungen ein und stahlen Bargeld, Schmuck und Autos.