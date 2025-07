Russischer Passagierjet wegen vertauschter Sensoren abgestürzt

Wer schon einmal versucht hat, einen alten Micro-USB-Stecker verkehrt herum einzustecken, dürfte daran kläglich gescheitert sein. Wer dabei zu viel Kraft aufwendet, wird den Stecker zwar in die Buchse bekommen, diese wird dabei aber ruiniert.

So in etwa dürfte sich 2024 die Wartung einer Passagiermaschine in Russland abgespielt haben. Dabei wurden nämlich 2 Stecker miteinander vertauscht, deren Bauweise einen solchen Fehler eigentlich hätten verhindern sollen. Der Suchoi Superjet 100 (Kennung: RA-89049) von Gazprom Avia ist deswegen abgestürzt. 3 Personen sind ums Leben gekommen.

Folgenschweres Missgeschick

Vertauscht wurden die Anstellwinkelgeber der beiden Rumpfseiten. Die Kabel, die zum linken beziehungsweise rechten Sensor führen, wurden falsch herum eingebaut. Dabei wurde missachtet, dass die Bohrungen in den Abdeckplatten nicht sauber passten, wie Flugrevue berichtet. Trigger-Warnung: Im folgenden Video ist der Absturz der Maschine aus der Ferne zu sehen.