Wie Betrüger mit Schockmeldungen über Prominente locken

Es ist eine bereits seit Längerem bekannte Taktik von Cyberkriminellen: Opfer sollen mithilfe bekannter Gesichter in die Falle gelockt werden. Verschiedene Prominente aus Politik, Fernsehen oder Kunst müssen ihr Gesicht dafür herhalten.

Bilder von ihnen werden dann mit schockierenden Überschriften versehen, um zum Klick zu bewegen. “Tragisches Ende für Christoph Grissemann” oder “Barbara Fleißner: Ganz Österreich steht unter Schock” sind nur 2 Beispiele.

➤ Mehr lesen: Neue Welle an gefälschte Videoclips mit Prominenten auf YouTube

Zu sehen sind diese Meldungen als Werbeanzeigen. Unter anderem auf Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram werden sie geschaltet. Forscher*innen der Watchlist Internet haben nun konkrete Zahlen zu der Masche erhoben.

An 2 Tagen durchsuchten sie mit den Namen von 7 österreichischen Prominenten die Datenbank von Meta, dem Mutterkonzern von Instagram und Facebook. So konnten sie insgesamt 246 betrügerische Inserate ausfindig machen. Rund 200.000 Personen wurden so pro Tag auf Instagram und Facebook erreicht.

Barbara Fleißner, Nadja Bernhard und Gerald Grosz

Die meisten Anzeigen nutzten Bilder und Namen der Puls4-Moderatorin Barbara Fleißner (125), gefolgt von Ex-Politiker und oe24-Kommentator Gerald Grosz (76). Bei der Reichweite liegt Gerald Grosz (141.636 in 2 Tagen) vorne, gefolgt von der ZIB-Moderatorin Nadja Bernhard, die mit nur 8 Anzeigen 116.161 Personen erreichte, wie es heißt.

Die Basis für die 2-Tages-Statistik bildet eine Untersuchung, die von Jänner bis April 2024 gelaufen ist. Dabei entdeckten die Forscher*innen 9.000 Anzeigen mit insgesamt 25 österreichischen Prominenten. Auffällig dabei: Es wurden andere Promis als bei früheren Betrugskampagnen genutzt. Bei einer vergleichbaren Spam-Welle Ende 2023 wurde etwa ganz stark auf Mirjam Weichselbraun und Armin Assinger gesetzt. Diese Art von Werbung ist kein rein österreichisches Phänomen. In anderen Ländern werden jeweils lokale Prominenten dafür hergenommen.

“Da potenzielle Opfer durch die Berichterstattung über einzelne Prominente aufmerksamer gegenüber diesen Namen werden, müssen die Kriminellen die Gesichter immer wieder wechseln”, erklärt Valentine Auer, Redakteurin und Researcherin der Watchlist Internet, gegenüber der futurezone. Die Taktik dürfte jedenfalls aufgehen. “Betroffene Personen berichten uns immer wieder, dass sie den Werbeanzeigen vertrauen, da es wirkt, als würden bekannte Namen oder auch seriöse Nachrichtenseiten darüber berichten”, erklärt Auer.