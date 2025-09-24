Riesige “SIM-Farmen” bedrohten Handynetz von New York

24.09.2025

Die US-Behörden haben ein Telekommunikationsnetzwerk zerschlagen, das die gesamte Kommunikation in New York lahmlegen hätte können.

Der Secret Service erklärte am Dienstag, dass ein Netzwerk aus 300 Servern und 100.000 SIM-Karten rund um den UNO-Hauptsitz entdeckt worden sei. Laut Secret-Service-Direktor Sean Curran kann die davon ausgehende Gefahr einer Störung "nicht hoch genug eingeschätzt" werden. Das Netzwerk wäre in der Lage gewesen, "anonyme Droh-Anrufe" auszuführen. Aber auch Handy-Funkmasten hätten ausgeschaltet und eine verschlüsselte Kommunikation zwischen möglichen "Droh-Akteuren" und kriminellen Organisationen ermöglicht werden können, erklärte der Secret Service.

Drohanrufe als Hinweis Die Behörden seien nach Drohanrufen bei hochrangigen US-Vertretern auf das Netzwerk gestoßen, hieß es in einer kurz vor der Rede von Präsident Donald Trump vor der UNO-Vollversammlung veröffentlichten Erklärung. Ermittlungen zu den Hintermännern und ihren möglichen Motiven seien in Gange, teilte ein Mitarbeiter des Secret Service mit. Festnahmen gab es ihm zufolge bisher aber nicht. Der Secret Service ist unter anderem für die Sicherheit von wichtigen Großveranstaltungen in den USA zuständig. Die von ihm beschlagnahmten Geräte und Gegenstände hätten sich in einem Umkreis von 56 Kilometern um den Hauptsitz der Vereinten Nationen befunden. Kriminaltechnische Untersuchungen laufen Die Gegenstände und Geräte werden jetzt kriminaltechnisch untersucht. Erste Erkenntnisse deuteten auf Handy-Kommunikation zwischen "staatlichen Akteuren" aus dem Ausland und "den Strafverfolgungsbehörden bekannten Personen" hin, erklärte der Secret Service.

Die beschlagnahmten Gegenstände und Geräte

